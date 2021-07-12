فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: أقيمت بطولة رفع الأثقال لأول مرة في تاريخ السعودية، حيث انتزع فريق “مركز المرأة الصلب” المركز الأول في بطولة لرفع الأثقال لمراكز التدريب والصالات للسيدات، والتي اختتمت فعالياتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسط مشاركة 35 رباعة مثلوا 9 مراكز وصالات تدريب. ومن جانبها، قالت “فوزية حوباني” عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد، إن المستويات الكبيرة التي قدمتها الرباعات المشاركات بالبطولة، وتبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال للسيدات، وأن مشاركة هذا العدد على الرغم من قصر فترة الإعلان لإقامة البطولة، إلا أن الإقبال كان أكثر من رائع”، بحسب “العربية نت”. وأشارت حوباني: “سعادتي لا توصف برؤية بطلات وقفن على مسرح البطولة بكل قوة، وقدمن صورة رائعة عن المرأة السعودية صاحبة الإرادة والعزيمة التي لا تنثني، في ظل الرعاية والتشجيع من قبل خادم الحرمين الشريفين وصاحب الرؤية الخلاقة الأمير محمد بن سلمان، والدعم اللا محدود الذي تلقاه رياضة المرأة تحديداً والرياضة بشكل عام من سمو وزير الرياضة”. وتابعت:” سيكون للرياضة النسائية في رفع الأثقال حضورها وتواجدها الدائم في منصات التتويج، ورفع العلم السعودي خفاقاً في جميع المحافل، كما كانت البداية والتي انطلقت عبر الرباعتين العنود الخليفي وأفنان صباغ، وما رأيناه في البطولة ينم عن ظهور بطلات جدد سيكن دعائم للمنتخب السعودي النسائي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سعوديات يشاركن لأول مرة في بطولة رفع الأثقال للسيدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.