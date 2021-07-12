فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو لحظة وصول المتهمين بـ”قضية الفتنة” باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة بالأردن لسماع الحكم. وقضت محكمة أمن الدولة في الأردن، بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”. كما قررت المحكمة، سجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها، فيما أشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”، بحسب “روسيا اليوم”. ومن جانبه، قال رئيس المحكمة، إن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/YnO45fcPsCTuMOmc.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد بالفيديو .. لحظة اقتياد المتهمين بـ”قضية الفتنة” مكلبشين إلى محكمة أمن الدولة الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.