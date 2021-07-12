شوف أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو السعودية

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تعرف على أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو السعودية

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اكتشف تجربة لعب أعمق مع دعم ردود الفعل اللمسية ، والمشغلات التكيفية ، وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد مع عرض التوفير من SONY المكون من :

جهاز بلاي ستيشن 5 بلو راي من سوني.

وحدة تحكم لاسلكية Dual Sense 5 إضافية.

سماعة الألعاب كوغار فونتوم إيسينشال يونيفرسال ستريو

لعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition – لعبة PS5

كما يتوفر مع العرض لعبة FIFA 21 NXT LVL Edition – لعبة PS5

التوصيل من يوم 14 حتى يوم 18 يوليو.

أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو السعودية

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