نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد تخفيضات وعروض تمكين للأجهزة المنزلية يوليو في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أجدد تخفيضات وعروض تمكين للأجهزة المنزلية والتي بدأت بالفعل من يوم 9 يوليو ومستمرة حتى يوم 17 يوليو أو نفاذ الكمية المتاح عليها العروض، يمكنك الآن شراء ما ينقصك من الأجهزة المنزلية الحديثة بتقنيات رائعة وضمان لمدة عام أو أكثر حسب العلامة التجارية والمنتج الذي ستقوم بشرائه مع خدمة التوصيل إلى منزلك، يمكنك الآن طلب المنتج من خلال زيارة المتجر الإلكتروني أو من خلال زيارة أقرب فرع لك من متجر تمكين، لمزيد من العروض والتخفيضات زوروا موقعنا ليصلك كل جديد.
أجدد تخفيضات وعروض تمكين للأجهزة المنزلية 9 يوليو
يقدم لكم متجر تمكين عروض عيد الأضحى بأسعار وخصومات قوية كل ما عليك القيام به زيارة المتجر وإضافة السلع أو المنتجات إلى سلة الشراء.
سوف نعرض لكم الآن المنتجات المتوفرة داخل العرض:
هيتاشي مكنسة كهربائية طراز سايكلون
- تتميز بسعة 2 لتر.
- كما تتميز أيضًا بقدرة كهربائية تصل إلى 2300 واط.
- متوفرة باللون الأزرق الداكن.
- كما يأتي معها هدية مجانية مكواه بخار.
- السعر 449 ريال سعودي.
كما يوفر عرض خاص على فيليبس مكنسة كهربائية بدون كيس.
- سعة كيس الغبار 1.5 لتر.
- كما تتمزي بقدرة كهربائية تصل إلى 1800 واط.
- فلتر EPA 10.
- متوفرة باللون الأسود الداكن.
- كما يأتي معها هدية مكواه بخار.
- السعر المتوفر بعد الخصم 425 ريال سعودي.
أجدد تخفيضات وعروض تمكين للأجهزة المنزلية 9 يوليو
يوفر عرض على فيليبس باور برو مكنسة كهربائية بدون كيس
- تتميز بقدرة كهربائية 1900 واط.
- كما يتميز كيس الغبار بسعة تصل إلى 1.5 لتر.
- فلتر EPA 10.
- متوفرة باللون الأحمر.
- السعر المتوفر بعد الخصم 451 ريال سعودي.
- يأتي معها مكواه بخار هدية مجانية.
كما يوفر عرض خاص أيضًا على على فيليبس مكنسة كهربائية بدون كيس.
- تتميز بقدرة كهربائية تصل إلى 1400 واط.
- كما يتميز كيس الغبار بسعة تصل إلى 1.1 لتر.
- متوفرة باللون البرتقالي.
- وفر الآن واحصل على عرض المكنسة الكهربائية فيليبس+ مكواه بخار هدية مجانية بسعر 353 ريال سعودي.
كما توفر أيضًا عرض على على فيليبس بور جو مكنسة كهربائية مع الكيس
- تتمزي بقدرة كهربائية تصل إلى 1800 واط.
- كما تتميز أيضًا بسعة تخزين كبيرة تصل إلى 3 لتر.
- تحتوي على فلتر SUPER CLEAN.
- وفر الآن واحصل على عرض المكنسة الكهربائية فيليبس+ مكواه بخار هدية مجانية بسعر 328 ريال سعودي.
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