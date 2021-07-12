طريقه عمل الجبنة المطبوخة في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة المطبوخة في المنزل، تهتم به الكثير من النساء بتجهيز أشهى الأكلات والمعجنات وكذلك الجبنة في المنزل لأن الأجبان ارتفع أسعارها في الفترة الأخيرة، بجانب أنه تقوم بتجهيز مكونات طبيعية وآمنة، ولا تتسبب في أي تأثير على صحة الإنسان، بجانب أنها لا تحتوي على المواد الحافظ التي تؤثر على الصحة، وسوف يكون لها مذاق رائع ومميز، لهذا يمكنكم عمل الجبن المطبوخ في المنزل بمكونات والخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة، ولن تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزها، دون الحاجه إلي شراءها من الخارج.

طريقه عمل الجبنة المطبوخة

المكونات: ثلاث أكواب من اللبن، نصف كوب جبن شيدر، نصف كوب جبنه قريش زيتون مقطعةن ملعقة صغيرة، ملح، ملعقتين زبدة ملعقتين نشا.

تجهيز الجبنة المطبوخة

أولا نبدأ بتجهيز جميع المكونات مع بعضها ونقوم بوضعها في الخلاط ويتم تقليبها جيداً حتى تصبح متجانسة، بعد ذلك يتم حفظها في الثلاجة لمده يومين على الأقل وبعد ذلك يتم تناولها في أي وقت.

عمل الجبنة المطبوخة بطريقة أخري

يمكنك أيضا أن تجهز الجبنة المطبوخة في المنزل وطريقة أخرى ومختلفة ولن تحتاج الكثير من الوقت أول مكونات عند تجهيزها في المنزل، لهذا سوف نعرض لكم الخطوات المطلوبة من خلال السطور القادمة.

المكونات: 200 جرام لبن كامل الدسم، 25 جرام جبنة قريش 50 جرام جبن شيدر 25 جبن مثلثات 50 مل زيت أو زبده لبن بودر.

طريقه التحضير

يتم تجهيز الخلاط الكهربائي أو الكبة ويقوم بإضافة اللبن واللبن البودرة وتقلب المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الجبنة القريش والجبنة المثلثات في برطمان نظيف مجفف، وتترك في الثلاجة لمدة أسبوعين وبعد ذلك يتم تناوله وبالهناء والشفاء.