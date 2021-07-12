تراند الفن: تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي إلى 6 سبتمبر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 6 سبتمبر لتقديم وثيقة التصالح.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ “أيمن بهجت قمر”، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

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