تراند الفن: مصدر بـ”تعليم القليوبية”: غياب 120 طالبا في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم بالقليوبية، غياب 120 طالبا عن ثالث أيام الامتحانات، وحضور 21565 من إجمالي 21765 مُقيدين في الشعبة العلمية على مستوى المحافظة.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قال إنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات.

وأشار إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأوضح أن هناك41 ألف طالب وطالبة، سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.