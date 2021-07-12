فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - أجرت الجهات المختصة معاينة تصويرية لحادث مصرع شقيق المطرب، رامي صبري،

غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وكشفت المعاينة أن المتوفى يدعى كريم صبري، وأنه كان نزيلًا في مصحة لعلاج

الإدمان، وأثناء محاولته الهرب من المصحة قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه

الأخيرة.

120 ثانية، كانت

هى المدة التي رصدت تفاصيل مصرع كريم صبرى، شقيق المطرب رامي صبري، حيث تبين أن

المتوفى كان يحاول الهرب من إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان، والقريبة من ترعة

المريوطية، وأنه قفز بها ولم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على

الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.

وتتبعت القوات خط سير المتوفى، وتبين أنه كان في مصحة لعلاج الإدمان، على

بعد أمتار من الواقعة، وانتقلت إلى المصحة، وبدأت فى مناقشة عدد من العاملين

والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه.

وبالتزامن مع انتشار قوات الشرطة فى مسرح الجريمة، حضر فريق من النيابة

العامة، وبدأت فى استكمال الفحص والمعاينة، وتمت مناظرة جثة المتوفى، وقررت

النيابة عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وناقشت أسرة المتوفى للوصول إلى أى معلومات عن المتوفى، ولا

تزال التحقيقات مستمرة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاميرا المراقبة توثق لحظة مصرع شقيق رامي صبري (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.