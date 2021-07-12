تراند الفن: انتحار طالب بالثانوية العامة في المنيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - انتحر طالب بالثانوية العامة في المنيا، من خلال شنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمركز مغاغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانتحار طالب بالثانوية العامة يدعى “ع. خ. ك” 18 عامًا، مقيم بمدينة مغاغة.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة التي تم التحفظ عليها، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وأدى طلاب شعبة العلمي علوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الفرنساوي” داخل 87 لجنة رئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأشاد بعضهم بمستوى الامتحان مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأسئلته كانت واضحة ومباشرة.

وأعلنت مديرية التعليم بالمحافظة عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور حتي الآن، وذكر بيان صادر في وقت سابق عن المديرية أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع كافة الجهات المعنية، لمتابعة سير الامتحانات بصفة دورية، بالإضافة لتواجد سيارة إسعاف بمحيط اللجان في حالة حدوث أي طوارئ.

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