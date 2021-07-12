تراند الفن: هل تغيير البيانات الشخصية يلغي التصاريح السابقة في «توكلنا»؟.. التطبيق يوضح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - أوضح تطبيق توكلنا أنه عند تغيير البيانات الشخصية في “أبشر” فسوف تتحدث في التطبيق عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.

وأكد التطبيق أن تغيير البيانات الشخصية لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.

يذكر أن التطبيق له بيانات دخول خاصة به، تشمل رقم الهوية الوطنية، وكلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي لكل مستخدم في التطبيق، حيث إنه لا يمكن استخدام بيانات دخول أي منصة أو تطبيق آخر وإقرانها بحساب المستخدم في توكلنا.

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