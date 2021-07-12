تراند الفن: “توكلنا” يوضح حقيقة إلغاء التصاريح السابقة بعد تغيير البيانات الشخصية في “أبشر”

صحيفة المرصد: كشف تطبيق “توكلنا”، عن حقيقة إلغاء التصاريح السابقة بعد تغيير البيانات الشخصية في منصة “أبشر”.

وقال تطبيق “توكلنا” عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن تغيير البيانات الشخصية في “أبشر” سوف تتحدث في التطبيق عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.

وأوضح أن تغيير البيانات الشخصية لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.

الجدير بالذكر أن “توكلنا” له بيانات دخول خاصة به، تشمل رقم الهوية الوطنية، وكلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي لكل مستخدم في التطبيق.