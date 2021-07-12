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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: كشف تطبيق “توكلنا”، عن حقيقة إلغاء التصاريح السابقة بعد تغيير البيانات الشخصية في منصة “أبشر”.
وقال تطبيق “توكلنا” عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن تغيير البيانات الشخصية في “أبشر” سوف تتحدث في التطبيق عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.
وأوضح أن تغيير البيانات الشخصية لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.
الجدير بالذكر أن “توكلنا” له بيانات دخول خاصة به، تشمل رقم الهوية الوطنية، وكلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي لكل مستخدم في التطبيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “توكلنا” يوضح حقيقة إلغاء التصاريح السابقة بعد تغيير البيانات الشخصية في “أبشر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.