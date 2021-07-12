تراند الفن: عمرو دياب يواسي رامي صبري بعد وفاة شقيقه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - حرص الفنان عمرو دياب، على مواساة الفنان رامي صبري، الذي توفي شقيقه أمس الأحد، وأعلنت النيابة وفاته غارقًا في ترعة المريوطية.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشور قال فيه: “خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان”.

وقررت أسرة الفنان رامي صبري تشييع جنازة شقيقهم الراحل من مسجد الشرطة، عصر اليوم الإثنين.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد قفز شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، وغرقه فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وكشفت تحريات المباحث، أن الغريق يدعى كريم صبري، وهو شقيق الفنان رامي صبري، ولقي مصرعه غرقًا في ترعة المريوطية، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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