فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - انتهى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة من أداء امتحان اللغة الفرنسية اليوم الاثنين، بمختلف محافظات الجمهورية
وينشر “القاهرة 24”، إجابة امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الشعبة العلمية، من خبير اللغة الفرنسية وليد عبد العظيم كما يلي:
الوثيقة الأولي cuisine du monde
1- les aliments préférés
2-italiens
3-le fromage
4-du poisson
5-sur Internet
6-Laura
الوثيقة الثانية Rencontre sur le chat
7- sur Internet
8-week-end
9- amis
10- le soir
11- individuel
12- lucas
السؤال الثاني: المواقف
13- Je préfère le tir à l’arc.
14- Ma voiture est noire.
15- Mange un peu de tout.
16- ça te dit d’aller à la piscine ?
17- Donnez-moi un kilo de fraises.
18- parce que j’ai mal à la tête
19- On a donné à manger aux lapins.
20- J’ai faim.
السؤال الثالث: القواعد
21-du
22- au
23-leurs
24- les
25- si
26-se baignent
27- du
28-comment
29- marron
30- fait
31- en
32- beaucoup d’
33- plus
كما نشر “القاهرة 24”، امتحان اللغة الفرنسية “الشعبة العلمية” لطلاب الثانوية العامة، بعد أن تم الانتهاء من الامتحان منذ قليل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ننشر إجابة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.