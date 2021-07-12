نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خصائص ومميزات أشهر تطبيقات أندرويد لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن العديد من تطبيقات أندرويد المختلفة يحتاجها مستخدمي الهواتف الذكية، وذلك لأنها تجعل حياتهم أسهل، وتساعدهم في إنجاز أعمالهم، فهم يسعون دائمًا للاستفادة من الهاتف بأكبر قدر ممكن، وهناك مجموعة كبيرة من تطبيقات الأندرويد المهمة لكل مستخدم يقوم بشراء هاتف جديد، لذلك سنقدم لك في هذا المقال التطبيقات التي لا غنى عنها على هاتفك.

أفضل تطبيقات أندرويد

ظهرت في السنوات الأخيرة أكثر من 3 ملايين من التطبيقات على جوجل بلاي، فأصبح هناك صعوبة كبيرة في تحديد الأفضل من بينهم، وبعيدًا عن التطبيقات المشهورة بين جميع الأشخاص مثل الفيس بوك أو تويتر أو واتساب، يوجد الكثير من التطبيقات العملية والمبتكرة الأخرى التي تجعل الشخص لا يترك هاتفته أبدًا.

هناك أكثر من طريقة قد تساعدك في تحديد أفضل التطبيقات الأندرويد، فمثلًا يمكنك أن تطلع على عدد تحميلات التطبيق وآراء المستخدمين عنه، وستجد أن هناك ملايين من التطبيقات التي لديها ملايين التحميلات مثل سناب شات وتليجرام وغيرها من التطبيقات الشهيرة، وإليك التطبيقات الآتية التي قد تستفاد منها بشكل كبير خلال يومك:

Kodi من التطبيقات المجانية للأندرويد

هذا التطبيق يعتبر خارق في عمله فهو يقوم بتشغيل كافة صيغ الميديا التي تحتاج إليها في جميع المحطات التليفزيونية أو الراديو حول العالم، وهو يساعدك على مشاهدة كافة القنوات الفضائية، ومن مميزاته:

قام بحل مشكلة عدم تنظيم الهاتف، فمثلًا إذا كنت تجد صعوبة في الوصول إلى صورة أو فيلم، بعد تحميل هذا التطبيق لن تواجه أي مشكلة.

يعتبر من أفضل التطبيقات المجانية المهمة للأجهزة الأندرويد.

ينظم الأفلام والمسلسلات ومقاطع الموسيقى والصور على الهواتف الذكية.

يقوم بدعم مجموعة كبيرة من تنسيقات الوسائط.

يمكن للمستخدم أن يقوم بتوسيع وظيفة التطبيق، وذلك عن طريق إضافة خيارات جديدة مثل القنوات التليفزيونية أو دليل الأفلام.

Speed test واحد من تطبيقات مفيدة للأندرويد

إذا كنت تشعر بأن الإنترنت على هاتفك بطيء ولا تستطيع التحكم به، أو أن يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت، فهناك حل لك رائع وهو تطبيق Speed test، واحد من تطبيقات أندرويد الهامة المتوفرة على متجر جوجل بلاي، فهو يقيس سرعة النت بدقة شديدة على الهاتف المحمول، ومن مميزاته:

يمكن استخدامه بكل سهولة ولا يحتاج إلى خبرة لاستخدامه.

يقوم بدعم اختبارات خاصة به على شبكات عديدة من الخوادم في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يختار المستخدم الخادم القريب منه حتى يقيم جودة اتصال موفر خدمة الإنترنت.

أو يمكن اختيار خادمًا آخر على الجانب الآخر من العالم لكي تطلع على الأداء المتوقع من VPN.

يوجد في التطبيق اختبار التدفق الذي يقوم بتجميع النتائج للمستخدمين حول العالم ومقارنتها.

تطبيق SHAREit أحد برامج اندرويد خارقة

هذا التطبيق هو واحد من أهم التطبيقات التي تساعد المستخدم في مشاركة جميع الملفات مع الآخرين بكل سهولة على أجهزة الأندرويد، وهو يتميز بالآتي:

هذا التطبيق أسرع من البلوتوث بشكل كبير.

بشكل كبير. لا يحتاج التطبيق إلى استخدام كابل USB.

لا يستخدم فقط بين الهواتف، ولكن يستخدم أيضًا بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

يدعم أنظمة تشغيل الويندوز، وحجمه 5.6 ميجا بايت.

قام بتحميله أكثر من 100 مليون مستخدم.

تطبيق Telegram

تطبيق تليجرام يعتبر من تطبيقات أندرويد الهامة التي تجعل التواصل سريع وآمن بين الأشخاص، وهو يتميز بـ:

التطبيق مجاني بجانب أنه يقوم بمزامنة كافة الأجهزة الخاصة بك التي تقوم باستخدام التطبيق من عليها.

من خلاله تستطيع أن تقوم بإرسال عدد كبير من الملفات والصور ومقاطع الموسيقى بأي صيغة كانت.

يمكن إنشاء دردشة جماعية تتكون من 200 مشترك أو أكثر في التطبيق.

يمكن للمستخدم أن يقوم بإرسال رسالة واحدة إلى 100 مشترك في وقت واحد.

تطبيق WPS Office

حاز هذا التطبيق على إعجاب العديد من المستخدمين لأنه يقدم خدمة رائعة في تحرير أو إنشاء المستندات النصية وعرضها في عام 2021، ومن مميزاته:

يعتبر أنه من أفضل التطبيقات الأندرويد المجانية.

حجم التطبيق لا يزيد عن 37 ميجا بايت، لذلك فهو لا يشغل مساحة كبيرة من الجهاز.

يعتبر WPS Office من التطبيقات المميزة التي تساعدك في تعديل الملفات أو إنشائها وعرضها بشكل سريع وسهل.

يمكن استخدامه في أي وقت وأي مكان سواء في المنزل أو المكتب، وعلى أي جهاز سواء هاتف أو جهاز لوحي.

تطبيق Who Touched My Phone من تطبيقات أندرويد جديدة

إذا كنت تشعر بأن هناك من يفتح هاتفك ويقوم باختراق خصوصيتك، لابد في هذه الحالة أن تقوم بتنزيل تطبيق Who touched my phone، لأن هذا التطبيق سيساعدك كثيرًا في معرفة المخترقين، فهو يتميز بالآتي:

يقوم التطبيق بتسجيل عدد المرات لمحاولة فتح هاتفك مع فشل المحاولة.

أو إذا تم فتح هاتفك، يرسل لك التطبيق تقرير مفصل بالساعة والتاريخ الذي تم فيه فتح الهاتف.

تحديد التطبيقات التي تم فتحها على هاتفك، ويقوم بالتقاط صورة للشخص الذي قام بفتحه من خلال كاميرا السيلفي.

يعمل التطبيق في الخلفية ولا أحد من المخترقين يستطيع أن يعرف أن هناك تطبيق يعمل ويقوم بتصويره.

تطبيق Souq

تطبيق سوق من أفضل التطبيقات الحديثة التي وفرت الكثير من الجهد والتعب على المستخدمين في شراء ما يحتاجونه، فكل ما عليك هو تصفح الموقع وشراء ما تحتاجه مباشرة، وما يميز التطبيق:

هو تطبيق يجعل عملية البيع والشراء في الشرق الأوسط سهلة وبسيطة.

يوفر للمستخدمين العديد من العروض التي يمكن شرائها في اللحظة نفسها من خلال النقر على الزر فقط.

يدعم التطبيق الكثير من اللغات المختلفة، بجانب أنه يسمح لك بتتبع الطلبات الخاصة بك ثانية بثانية.

متجر جوجل بلاي مليء بالكثير من تطبيقات أندرويد الهامة وغير الهامة، لذلك قد يشعر كثير من المستخدمين بالحيرة حول أي تطبيق يجب أن يقوموا بتحميله وأي تطبيق يجب تجنبه، لذلك عرضنا عدد من التطبيقات المفيدة التي قد يحتاجها المستخدمين دون الشعور بالقلق عند تحميلها.