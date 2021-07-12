نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير على الجوالات والأجهزة الكهربائية وخصومات تصل ل40% وتعرف على شروط التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض جرير على الجوالات والأجهزة الكهربائية وتعرف على شروط التقسيط، يعتبر جرير من أهم مواقع التسوق الإلكتروني المتواجدة في أرجاء المملكة العربية السعودية ولها تاريخ كبير في بيع كافة مستلزمات المكاتب والكتب وكافة الأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية ومن أهم الهواتف المحمول التي توفرها إليكم أسواق جرير هي أيفون 12 برو، فتم طرح ذلك الهاتف في السوق بسعر مرضي ويمكن الآن أن يتم شرائه من أسواق جرير بالتقسيط كافة العملاء، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف أيفون 12 برو وترغب في الحصول عليه ولكن لا تمتلك المال من خلال التوجه إلى جرير سيتم الحصول عليه بكل تأكيد وإليكم في السطور الآتية طريقة تقسيط جرير لأيفون 12 برو.

شروط تقسيط أيفون برو من جرير

يوجد عند جرير الكثير من الشروط والأحكام التي تساعدكم على تقسيط الهواتف بشكل عام وليس أيفون 12 فقط وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الشروط:

يلزم أن يتوفر للعميل إثبات هوية أو إقامة سارية المفعول.

وجود ما يؤكد تعريف الراتب.

توافر كشف حساب بنكي حديث مدته تصل إلى ثلاثة أشهر.

لا تقل قيمة شراء الهواتف من جرير عن 1500 ريال سعودي وأقصى استفادة بالتقسيط تصل إلى 30000 ريال سعودي.

في حالة الشراء من جرير بالتقسيط لا يحق للعميل أن يقوم باسترجاع قيمة المشتريات ولكن من الممكن أن يستبدل فقط.

مع العلم أن الاستبدال في جرير يتم وفقاً لشروط وأحكام.

تقسيط جرير للهواتف والأجهزة الكهربائية

توفر إليكم جرير أسعار مناسبة لكافة العملاء بالإضافة بأنها توفر إليكم إمكانية التقسيط دون أي كفيل للمقيمين مع العلم أن التقسيط يكون بدون سداد دفعة أولى لثمن المشتريات فترة السداد تصل لحد أقصى فقط إلى سنتين مع العلم أن تقسيط جرير متوافق بشكل كبير مع كافة أحكام وشروط البيع والشراء تبعاً للشريعة الإسلامية.

عروض جرير على الجوال والأجهزة الكهربائية

من حق من يعمل في المجال الحكومي أو الشبه حكومي أن يحصلوا على ميزة التقسيط بداية من عمر ثمانية عشر عام والتقسيط يكون على مدى 3 شهور توفر إليكم جرير مهمة التقسيط لكافة الأجهزة الكهربائية وليس فقط الهواتف.

مواصفات أيفون 12 برو

عروض جرير توفر أيفون 12 برو ماكس ويتوفر في هذا الجوال مساحة تخزين تصل حتى 256 جيجا بايت، وتوفر هذا الجوال بلون أرزق محيطي، ويدعم هذا الجهاز الجيل الخامس، ويتم عرض الهاتف بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 وهذا العروض توافر 300 ريال سعودي، ويمكن شراء الهاتف بالتقسيط.