تراند الفن: محافظ أسيوط: استكمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بشكل دوري المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021- 2022، وبرنامج رد الشئ لأصله بقرى ومدينة القوصية، وفقًا للمواعيد المحددة مُسبقًا طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية، والإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في النقل والانتقال، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، بأنه تم وضع التربة الزلطية بشوارع مكه المكرمة، والإدارة الزراعية، والدرواشة بمدينة القوصية، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف التي يتم بالأساليب الإحترافية التي يقوم بها داخل مجال الرصف ضمن خطة الرصف للعام المالى الحالي 2021-2022 لربط المداخل والمخارج ببعضها البعض بعد إعادة رصفها بمدينة القوصية، لافتة إلى إشراف مصطفى فتحي، ومصطفى عرابي، نائبي رئيس المركز على الأعمال وفقًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على المتابعة المستمرة لتلك الأعمال، والتأكد من سير العمل بهما، وتنفيذها وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة.

ولفتت شافعي إلى مُتابعة قسم الإشغالات لإزالة أي معوقات يمكن أن تُواجه أعمال إعادة الرصف التي تتم بإشراف هيئة الطرق والكباري، وفق الخطة لهذا العام المالي الجاري، بناءً على البروتوكول المُبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.

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