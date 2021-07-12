تراند الفن: أمير مكة يفتتح مركز الضبط الأمني بالشميسي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏37 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : دشن أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر ‏بن سلطان، مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي، والذي يقع ‏بمدخل مدينة مكة المكرمة من الجهة الغربية.‏ وأوضحت إمارة المنطقة، أن المركز يحتوي على مكاتب إدارية ومسجد ‏ومركزين للدفاع المدني، والهلال الأحمر، ومبنى للجهات الأمنية ‏والحكومية.‏ وأشارت إلى أن المشروع أشرفت على تنفيذه هيئة ‏تطوير المنطقة، ويقع على مساحة 1.6 مليون م2، ومدعم بأنظمة ‏ذكية على مسارات الفرز والتفتيش، ويضم 16 مساراً للحافلات ‏ومركبات النقل والشاحنات، والسيارات، بعد أن كانت 6 مسارات.

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