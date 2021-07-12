تراند الفن: الطب البيطري بالمنوفية: ضبط طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقويسنا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المفرومة، والمصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع بمدينة قويسنا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق بإشراف وتنسيق الرقابة الإدارية، ومتابعة الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية.

ونجحت لجنة التفتيش برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وملاك منصور، رئيس حماية المستهلك، والدكتور مادح الشرقاوي، والدكتور وليد المليجي، من ضبط طن لحوم مفرومة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



واتخذت اللجنة المكبرة والمشكلة من الطب البيطري والجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وأصحاب المصنع، وحررت محضرًا حمل رقم 13814جنح مركز قويسنا وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار أوامرها فيما يخص المضبوطات

وكان الدكتور عادل عبد المنعم، مدير الطب البيطري بالمنوفية، قد كشف فتح 33 مجزرا على مستوى المحافظة أمام الجمهور بالمجان، بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى أخر ضوء في أخر أيام العيد، مع وجود أطباء بيطرين للكشف على الذبائح لتكون آمنه للمواطنين

وأكد الدكتور عادل عبد المنعم، مدير الطب البيطري بالمنوفية، لـ “القاهرة 24″، على تواجد طبيبين بيطريين داخل كل مجزر على الأقل طوال مدة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات لمديري الإدارات برفع درجة الاستعداد ومنع الإجازات في المجازر خلال العيد، مع تواجد رؤساء أقسام المجازر في الإدارات المختلفة.

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