تراند الفن: مد أجل الحكم على متهمي “تصوير قاعدة بلبيس” إلى 26 يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - قررت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلغاء الحكم الأول في القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 26 يوليو.

وشملت وقائع القضية، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى رصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

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