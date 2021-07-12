نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ومفاجأة بندة ماركت Panda لجميع عملاؤه الكمية محدودة Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده في هذا الأسبوع لجميع عملاؤه العديد من الخصومات، والتخفيضات على جميع منتجاته حتى نفاذ الكمية، والكميات محدودة جداً، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يقدم مفاجأه قوية جداً لكل زائريه، وتعد عروض بنده اليوم في مجله بنده، وموقع بندة هي أقوى العروض في الأسواق، لذلك فقد تضاعف عدد زائريه بمناسبة قرب حلول العيد.

عروض بنده اليوم في المملكة العربية السعودية

يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda العديد من الخصومات على منتجات النظافة، والتنظيف، ومنها: عرض مميز على صابون لوكس المميز Lux، كما يقدم عرض آخر على الكريم المرطب من دوف Dove، وكذلك يقدم الماركت عرض على سائل تنظيف اليدين من ماركة لوكس، وعلى عبوة شفرات الحلاقة من ماركة جيليت بلو، ويقدم أيضاً خصم خاص على صابون الإستحمام السائل من لوكس، وأيضاً عرض على جل الإستحمام الرجالي من ماركة نيفيا Nivia، وعلى عبوة جل الإستحمام من ماركة فا Fa.

عروض بنده اون لاين وفي الفروع

وكذلك عرض مميز منه على ستيك مزيل العرق الرجالي من آرم آند هامر Arm & hamer، ويوجد أيضاً خصم مميز على بلسم بعد الحلاقة من نيفيا ديب Nivia، ويوجد أيضاً تخفيض مميز منه على جل الحلاقة للبشرة الحساسة من نفس الماركة، ويتوفر أيضاً لدى هايبر بنده خصم على عبوة الصابون من فا اثنين مجاناً، وعلى صابون اليدين السائل من ماركة فا.

عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده

تابعوا معنا عملاء بنده الكرام باقي خصومات هايبر بنده ماركت بالسعودية، ومن ضمنها: خصم خاص على مزيل العرق الجالي، والنسائي من ماركة ريكسونا Rexona، وعلى بخاخ مزيل العرق الرجالى من نيفيا Nivia، وعلى بخاخ مزيل العرق المميز من ماركة آكس Axe، كما يقدم عرض خاص على كريم إزالة الشعر من ماركة وان One لجميع أنواع البشرة، ويقدم أيضاً خصم عام على أمواس الحلاقة الرجالى من ماركة كمفرت تاتش Comfort، وكذلك على الشرائح الشمعية من ماركة فيت Veet.