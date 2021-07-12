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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف الأطباء في مؤسسة British Heart Foundation البريطانية لأمراض القلب، عن الآلام التي يحس بها المرضى عادة قبل الإصابة بنوبة قلبية.
وقال الأطباء:” يتجاهل بعض الناس بلا مبرر ألما يظهر في الصدر قد يكون دليلا على إصابته القريبة بنوبة قلبية”.
ودعا الأطباء المرضى إلى طلب العناية الطبية الفورية إذا كان الألم في الصدر قد نشأ فجأة، ثم اشتد، أو انتشر إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك، كذلك عند حدوث ضيق في التنفس أو تدهور في الصحة، بحسب “روسيا اليوم”.
وأوضح الأطباء:”إذا كان ألم الصدر لا يتوافق مع المواصفات المذكورة، فقد يكون سببه الذبحة الصدرية أو عسر الهضم أو إجهاد العضلات”، وفق”لينتا. رو”.
وأشارت المؤسسة البريطانية، إلى أعراض أخرى للنوبة القلبية وتشمل التعرق، الدوخة، الشعور المفاجئ بالقلق، السعال المفرط، أو الصفير بسبب تراكم السوائل في الرئتين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن الأعراض التي يشعر بها الإنسان قبل حدوث النوبة القلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.