تراند الفن: بعد انهيار مسكن العمر.. شاهد: قصة عائلة سعودية هجرت منزلها بعد سقوط جزء من السقف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: سلطت قناة “الإخبارية” الضوء على العائلة السعودية التي هجرت منزلها خوفا من سقوط السقف عليهم بعدما انهار جزءً منه.

وذكر التقرير:”لم تهنأ ندى وزوجها بمسكن العمر منذ أن سكنوه قبل نحو عام، هجرته وأبنائها منذ أيام بعد أن انهار عليهم جزء من السقف”.

ومن جهتها، قالت صاحبة المنزل التي تدعى “ندى الأصيل”:”نعاني معاناة كبيرة لفترة طويلة شلون نأخذ بيت العمر ويصير فيه كذا التصدعات وكل شئ، ولا إحنا عارفين كيف الحل”.

وأضافت “الأصيل”:”آخر شئ سقط علينا السقف وإحنا موجودين في الدور الأرضي، ولو كنا موجودين في هذا الدور الذي نجلس فيه في بعض الأحيان كان شنطح علينا كلنا أنا والأولاد وزوجي”.

وأوضحت:”شعور مرعب عشنا فيه، كنا ناس منا تنام وناس تجلس عشان البيت نحاول ما يسقط علينا البيت أو شئ”.

وأشار التقرير:”الأضرار بدأت من الأيام الأولى منذ سكنوه واستجاب لهم البائع في البداية لكنه توارى تماما بعدما تفاقمت المشكلة”.

ومن جانبه، قال زوج ندى:”نتصل على البائع ما يرد مرة مرتين وخاطرناه عن طريق مكتبه”، موضحا:”لم يلتزم البائع بالعقد اللي هو عبارة عن ضمان مواد الأثاث والسباكة والكهرباء، فأنا صرفت على أعمال السباكة والكهرباء من جيبي الشخصي”.

واختتم التقرير:”بدأت دوامة الإجراءات في حياة ساكني هذا المنزل متابعة مع الدفاع المدني والبلدية والمصير شبه مجهول والحاجة لمواجهة الغش في البناء لا تزال قائمة”.



