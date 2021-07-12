تراند الفن: مبعوث الاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء يتفقد هيئة الدواء المصرية لبحث سبل التعاون

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - صرح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء الأفريقية “ميشيل سيديبيه” تفقد اليوم الإثنين، مقر هيئة الدواء المصرية، وكان فى استقباله الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتورة “مارغريت أغاما”، رئيس قسم الصحة والسكان بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأوضح مجاهد أن الاجتماع تناول أهمية مشاركة التجربة المصرية في الإنتاج المحلي للأدوية في إطار تبادل الخبرات بين الدول في القارة الأفريقية، كما تم التأكيد على الدور الهام لوكالة الدواء الأفريقية “AMA” في وضع معايير فنية ثابتة للدواء ومحاربة الأدوية المغشوشة.

وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول أهمية الدور المحوري لمصر في القارة الإفريقية، حيث كانت مصر من أوائل الدول الأفريقية التي صدقت على اتفاقية انشاء وكالة الدواء الأفريقية، مؤكدًا أهمية تلك الوكالة في الحصول على المواد الخام للأدوية وتصنيعها داخل القارة الأفريقية، حيث ستشارك مصر خبراتها في الإنتاج المحلي للأدوية والتي تصل لأكثر من 80% من الاحتياج المحلي، مع أشقائها الأفارقة من خلال مشاركة وتبادل خبرات الموارد البشرية وبناء القدرات لمختلف الدول الإفريقية.

وذكر أن اللقاء تناول أيضًا ضرورة تلقي شعوب القارة الأفريقية لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث أشار “ميشيل سيديبيه” إلي أن 15 مليون مواطن إفريقي فقط حصلوا على جرعتين من اللقاح بنسبة تمثل 1.6٪ فقط من إجمالي اللقاحات في العالم، كما تطرق الاجتماع إلي جهود مصر في الاعتماد على قدراتها في البدء في تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع لأشقائها الأفارقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و”ميشيل سيدبيه” المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء الأفريقية، عقدا مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، للإعلان عن انضمام مصر لاتفاقية “AMA”، لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.

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