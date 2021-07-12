تراند الفن: محافظ قنا: “ضمان” تساهم في نجاح مبادرات دعم الاقتصاد المحلي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - اجتمع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان لمناقشة أحد البرامج التي تطورها الشركة تحت رعاية البنك المركزي المصري والمستهدف تنفيذه في محافظة قنا.

وأكد محافظ قنا أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستساهم بفاعلية في نجاح مبادرات دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة، من خلال ضمان توفير التمويل اللازم من البنوك لكافة الأعمال والأفراد، مشيرا إلى أنه سيتم وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني محدد لدعم تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص من أجل تطويرها للمساهمة في دعم مشروعات الشباب وصغار المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمال.

ومن جانبها قالت “بحر” أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنوك المصرية، بحيث تتوافق هذه الفرص مع ما تتميز به محافظة قنا من أنشطة اقتصادية وزراعية وذلك من خلال مساندة وتشجيع جميع أنواع المشروعات بها، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروعات.

جدير بالذكر أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستسهل الإجراءات اللازمة للبنوك، بجانب تشجيع البنوك على التخفيف لعملائها، بما يضمن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة المتوقعة والقائمة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير، وكذلك هي الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها، فهي تزيد نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المختلفة، وتشجيع البنوك على مد فترة التمويل، وتعديل مدة السداد، ومنح فترات السماح الطويلة كنوع من التيسير لدفع عجلة العمل وتيسير التمويل، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل نسب البطالة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظة من خلال تشجيع القطاع الخاص، وصغار المستثمرين، لتنفيذ مشروعات اقتصادية تنموية ناجحة، والاستفادة من الأفكار التنموية الاقتصادية الصادرة من شباب المحافظة.

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