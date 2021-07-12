فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: عرضت قناة الإخبارية تقريراً حول “درب الجمالة” الرابط بين الطائف ومكة أحد أقدم الطرق الأثرية حيث يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام. وذكر التقرير أنه كان طريقاً لقوافل الحجاج والمعتمرين والتجار قبل أن يشق طريق “الهدا” الحالي قبل 60 عاماً. ورغم صعوبة الطريق وبعد المسافة الرابطة بين “الكر” وقمة الجبل “الهدا” إلا أنه كان طريقاً مهماً للقوافل يختصر المسافة بين مكة والطائف. وقال أحد الخبراء إن هذا الطريق يسبق عهد النبوة وكان يستخدم لنوعين من الدواب وهما الجمال والحمير وعُّمر بعدها من قبل حاكم يسمى سلامة ورصفه بالحجارة وقام بتوسعته. ويتميز الطريق بشكله الهندسي المتعرج الذي يساعد المشاة والدواب على سلكه بيسر وسهولة رغم محدودية الإمكانيات وقد إنشائه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يربط بين الطائف ومكة.. شاهد: قصة طريق “درب الجمالة” الذي استخدمه الحجاج والمعتمرين قبل ألف عام! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.