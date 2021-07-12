تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (302)، جدة (61)، مكة (53)، الطائف (50)، أبها (47)، الدمام (38)، حائل (35)، نجران (33)، الهفوف (33) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (179)، مكة (111)، جدة (100)، الطائف (92)، الدمام (65) ، الجبيل (63) ، أبها (58)، بريدة (42) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين ، عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1523 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 502439 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 483937 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7992 حالة وفاة .