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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (302)، جدة (61)، مكة (53)، الطائف (50)، أبها (47)، الدمام (38)، حائل (35)، نجران (33)، الهفوف (33) .
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (179)، مكة (111)، جدة (100)، الطائف (92)، الدمام (65) ، الجبيل (63) ، أبها (58)، بريدة (42) .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين ، عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1523 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 502439 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 483937 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7992 حالة وفاة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.