تراند الفن: كييزا ورونالدو يقودان التشكيل المثالي لـ “يورو 2020”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التشكيل المثال لكأس أمم أوروبا “يورو 2020”، والذي توج به المنتخب الإيطالي، على حساب نظيره الإنجليزي.

وكشف يويفا عبر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2020، منذ قليل النقاب عن التشكيل الأفضل للبطولة بعد الانتهاء.

وشهد التشكيل غياب هاري كين نجم منتخب إنجلترا، وعدم تواجد لاعبين من المنتخب الإسباني، وجاء تشكيل الأفضل في يورو 2020 كالآتي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا).

خط الدفاع: كيلليني (إيطاليا)، ماجواير (إنجلترا)، لوك شو (إنجلترا)، يواكيم ماهلي (الدنمارك).

خط الوسط: تشاكا (سويسرا)، بول بوجبا (فرنسا)، دولبيرج (الدنمارك).

خط الهجوم: كييزا (إيطاليا)، رحيم ستيرلينج (إنجلترا)، كرستيانو رونالدو (البرتغال).

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