تراند الفن: خبيرة توضح الاشتراطات البيئية لعيد أضحى بلا تلوث

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشكل ذبح الأضاحي وما ينتج عنها من مخلفات وملوثات ضارة، هاجسًا كبيرًا لدى المعنيين بحماية البيئة.

وتمثل مخلفات ودماء الأضاحي في الشوارع كارثة بيئية حيث تصبح بيئة خصبة للبكتيريا والفيروسات الضارة، وما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة للإنسان.

وتوضح الدكتورة سوسن العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب بتحب مصر، والمتخصصة في الشأن البيئي، الاشتراطات الواجب مراعاتها عند ذبح الأضاحي لينعم المواطنون بعيد أضحى بلا فيروسات أو بكتيريا.

وتقول العوضي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن الذبح العشوائي في الشارع وتحلل الذبائح على التربة يؤدي إلى خلل بيئي وتلوث التربة؛ لأن تلك المخلفات الناتجة عن الأضاحي تصدر غازات الميثان وثاني أكسيد الكربون.

وتشير إلى أن الذبح خارج المذابح الرسمية التي خصصتها المحافظات، يتخطى الكشف البيطري على الذبيحة، وبالتالي عدم ضمان خلوها من الأمراض مثل الدرن والبروسيلا.

وبحسب العوضي فإن مخلفات الذبح يمكن أن تحدث تلوثًا لكل من المياه السطحية والجوفية والتربة، مما ينتج عنه تغير في محتويات التربة أو تلوث الهواء، بالإضافة إلى صرف الدماء والمخلفات إلى المياه قد يؤدي إلى نفاد الأكسجين الذائب وحدوث أضرار جسيمة بالكائنات المائية، فضلًا عن تكوين ترسبات طينية ورغوة تطفو على سطح المياه.

وتؤكد على المدير التنفيذي لمؤسسة شباب بتحب مصر، على ضرورة الذبح داخل المجازر الرسمية، حيث التخلص من المخلفات في المحارق المخصصة لها، وإعادة تدوير الجلود والصوف بعد تطهيرها بمواد كيميائية، واستخدام العظام في إنتاج مادة الجيلاتين التي تدخل في صناعات عديدة.

بدائل الذبح العشوائي في الشوارع:

الذبح داخل المجازر والمذابح الرسمية التي خصصتها المحافظات، حيث أعلنت محافظة الجيزة فتح مجازرها أمام المواطنين بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد؛ حفاظًا على البيئة.

شراء صكوك الأضحية التي توفرها وزارة الأوقاف، حيث أعلنت الأوقاف طرح صكوك الأضاحي للراغبين في المشاركة خلال أيام العيد والتشريق.

توصيات:

وتقدم الدكتورة سوسن العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب بتحب مصر، بعض التوصيات لتفادي حدوث كارثة بيئية، والتيسير على المواطنين للتخلص من مخلفات الأضاحي.

– الإعلان عن جمع المخلفات من المواطنين.

– إعلان مواعيد السيارات جمع مخلفات الأضاحي.

– التخلص الآمن من المخلفات قبل مرور 24 ساعة.

– تشديد الرقابة على أماكن الذبح وطرق التخلص من المخلفات.

– تطبيق القانون على المخالفين.

– تحرير محضر تلوث بيئي للمخالفين وتوقيع غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.