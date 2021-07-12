تراند الفن: مصر.. السيسي ينفذ أول قراراته بشأن الراحلة جيهان السادات (صور)

صحيفة المرصد: وضعت أجهزة محافظة القاهرة في مصر اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، على محور الفردوس، تنفيذا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

يذكر أن جيهان السادات توفيت الجمعة الماضية عن عمر ناهز 87 عاما، وقد لقى نبأ وفاتها اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.