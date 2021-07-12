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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 47 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: وضعت أجهزة محافظة القاهرة في مصر اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، على محور الفردوس، تنفيذا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحسب صحيفة “اليوم السابع”.
يذكر أن جيهان السادات توفيت الجمعة الماضية عن عمر ناهز 87 عاما، وقد لقى نبأ وفاتها اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
وسلطت وسائل الإعلام الضوء على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. السيسي ينفذ أول قراراته بشأن الراحلة جيهان السادات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.