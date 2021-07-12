فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - حالة من الصدمة عاشها الجمهور في مصر والخليج، بعد ظهور الفنانة المصرية

الشهيرة المقيمة في الكويت عبير أحمد، في فيديو من داخل المستشفى تعلن فيه مرضها

النادر وقد بدا التعب على ملامحها وتغير شكلها، مطالبة متابعيها ان يدعوا لها بعد

اصابتها بمرض نادر يتطلب علاج طويل.

وكانت عبير أحمد كشفت عن إصابتها بـ “الوهن العضلي” وهو مرض نادر،

ولم تعلن عن إصابتها من قبل لأنها لم ترغب بالظهور كضحية أمام الجمهور. وظهرت عبير

في فيديو من المستشفى خلال خضوعها لجلسة غسيل دم بالقسطرة، ووقالت انها لن تغادر

المستشفى الآن لأنها لديها جلسات أخرى، طالبة منهم الدعاء وشكرت كل من اتصل بها

وأرسل رسالة لها موضحة أنها تشعر بالخجل لأنها لا تستطيع الرد لصعوبة وضعها الصحي.

عبير أحمد، ممثلة مصرية تعيش في الكويت، طرقت أبواب الدراما منتصف التسعينات، استطاعت في فترة وجيزة أن تكون من أشهر الممثلات في دول الخليج. ظهورها في الدراما السعودية كان من خلال الجزء الرابع عشر من طاش ما طاش بجانب ناصر القصبي وعبد الله السدحان.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صدمة/ فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض نادر.. شاهد كيف أصبحت؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.