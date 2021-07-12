تراند الفن: مصدر: لا شبهة جنائية في حادث غرق شقيق الفنان رامي صبري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - كشف مصدر بالطب الشرعي أن وفاة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، نتيجة الغرق بترعة المريوطية، ولا توجد شبه جنائية في وفاته.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ “القاهرة24” إنه بإجراء الصفة التشريحية للجثة، تبين أن سبب الوفاة هو الغرق، كما أثبت التشريح عدم وجود إصابات ظاهرية تكون أدت للوفاة، لافتًا إلى أن التقرير المبدئي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وانتهت جهات التحقيق من إجراء معاينة مكان غرق شقيق المطرب رامي صبري، في ترعة المريوطية.

كما تم استجواب العاملين بالمصحة، وتفريغ كاميرات المراقبة حول كيفية هروب كريم صبري، ومعرفة كيفية قفزه في ترعة المريوطية، وفحص إجراءات السلامة والأمان في المصحة، التي أوضحت مصادر أنها غير مرخصة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وكان تعرض شقيق الفنان رامي صبري، للاختطاف في منطقة دار السلام، على يد شابين أجبراه على توقيع إيصال أمانة، وهاتفا شقيقه المطرب رامي صبري، وطلبا مبلغ مليون جنيه فدية لعدم تعرض حياة شقيقه للخطر، ووقتها جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بتفاصيل الواقعة، وتمكّنت القوات من تحرير شقيق رامي صبري من الاختطاف، وألقيُ القبض على المتهمين.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد بهروب بغرق شاب بترعة المريوطية بالبدرشين، وغرقه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته، وأفادت التحريات بأن المتوفى مدمن، وتم إدخاله مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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