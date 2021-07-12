تراند الفن: محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفني للعام الدراسي المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2021 / 2022، كمرحلة أولى طبقًا لكل مدرسة، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتعليم مزدوج.

وأشار الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg.

وكان محافظ الإسكندرية اعتمد منذ قليل، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفني.

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