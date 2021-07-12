تراند الفن: صورة تشعل مواقع التواصل في مصر.. كيف وصل هذا الجمل إلى “البلكونة”؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة غريبة لجمل يقف في شرفة منزل “بلكونة”. ووفقاً لصحيفة الوطن المصرية، فإن أحد المواطنين المصريين قد وثق الصورة ليعبر عن دهشته من المنظر. وقال بحسب الصحيفة : “لما شوفت الجمل فوجئت بالمشهد، مش لأنه جمل، لأنه طلع الدور الخامس أصلًا، وكان صوته عالي جدًا ومزعج”. وتبين أن الجمل قام شخص بحي البساتين في مصر بشراءه كأضحية العيد، وتجهيز شرفة المنزل لتكون مكانًا له.

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