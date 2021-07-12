تراند الفن: رئيس الإنجيلية لمفتي الديار المصرية: نقدِّر دور الإفتاء في بناء الوعي الوطني والحضاري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، مقر دار الإفتاء.

وقال زكي، خلال اللقاء، إن دار الإفتاء تُمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال بناء الوعي الوطني والحضاري للمصريين”، مضيفًا: “نعتز بعلاقة المحبة الحقيقية مع مفتي الديار المصرية”.

وأعرب فضيلة المفتي عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة، تعكس قُوة النسيج الحقيقي بين المصريين، كما تُعبر عن المشاعر الحقيقية التي تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أي تحديات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.