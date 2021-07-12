تراند الفن: مُحذراً من التراخي في الاحترازات.. وكيل «الصحة» يوجه رسالة مهمة بشأن فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - حذر وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، من التراخي بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال عسيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن اللقاحات تحتاج إلى وقت وتغطية عالية لتقطع سلاسل العدوى في المجتمع.

وأوضح أن التراخي في الاحترازات خاصة التباعد والكمام يؤدي إلى انتشار الإصابات في غير المحصنين، وكثرة الإصابات ينتج عنها متحورات تصيب المحصنين أيضاً.

وأكد على أهمية السير معاً في اللقاحات والاحترازات حتى الخلاص بحول الله.

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