تراند الفن: صديق مقرب من كريم صبري: “مكانش بالوحاشة دي.. وارحموه من كلامكم”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - رد صادق عادل، أحد الأصدقاء المقربين للفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، على كل من هاجم الفنان الراحل، بسبب ما قيل حول دخوله مصحة نفسية قبل وفاته بسبب الإدمان.

وكتب صادق عادل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كريم مكنش بالصورة اللي بتتقال دي أبدا، كريم مكنش بالوحاشة دي، بالعكس ده من أرجل الناس اللي عرفتها في حياتي، ارحموه بقا ده خلاص مشي وسابكم”.

وتابع: “بلاش التشويه ده في صورته، كريم كان مكتئب وتعبان من كل القريب منه، واللي استنى منه مساعدة وملقهاش، كريم كان فنان وشاطر ومجتهد، وملقاش الدعم الكافي فاكتئب، وده طبيعي لواحد الناس فاهمة إنه ياما هنا وياما هناك، وهو ياعيني بيعافر وبيحاول بكل جهده”.

وأضاف: “للأسف اللي بيكون من عيلة فنية، الناس بتستخسر تساعده وفاهمين إن العيلة الكريمة عاملة الواجب معاه وفي ناس تانية أولى، بس الحقيقي إن ده غلط تماما، لا حد بيساعد ولا قريب ولا غريب، صحابه بس اللي وقفت جمبه وكانت بتحاول تعمله حاجه مش أكتر، سواء محمد شفيق أو كريم أسامة أو أنا أو كام شخص بس اللي قريبين منه”.

واختتم حديثه: “لكن مفيش اللي الناس فكراه ده، بلاش تشويه في إنسان شاف حياة صعبة وسبنا بطريقة أصعب، بجد مش علشان تجاملو حد تشوهو في صورة إنسان راح لربنا، وكفاية كلمة أخو الفنان رامي اخو الفنان رامي، على فكرة اسمه كريم صبري، وليه تاريخ مش بطال يتشرف بيه، ارحموا علشان ربنا يرحمكم”.

ورحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري أمس الأحد، بعد غرقه في ترعة المريوطية، وشيعت جنازته منذ قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر دفن الجثمان في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

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