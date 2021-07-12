تراند الفن: وزير الأوقاف: جماعة الإخوان خطر على الدين والدولة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان “خطر على الدين والدولة”، موضحا أن مُواجهتها يتطلب التوعية ضدها على مُستوى العقيدة الدينية، وليس المُواجهة السياسية وحسب.

جاء ذلك خلال حضور جمعة، اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة، بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح جمعة، أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوي، مضيفا: “لم يتم تعيين إمام في عهد الرئيس خلال 7 سنوات دون المستوى، مع التمسك بالاشتراطات الصارمة للمعايير سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مُستنيرة”.

وتابع: “قضية الخطاب الديني الوسطي المُستنير لا تدخل تحت بند الرفاهية، وإنما هي من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي”، مشيرا إلى أنه كلما كانت الدولة قوية وتشريعاتها مُميزة ومفيدة، تتراجع الظواهر السلبية، مُشددا على أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عامًا، وأن الأساس هو تغيير ثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مُكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافة”.

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