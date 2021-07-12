تراند الفن: صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين للمعاش بالمؤسسات القومية الخميس المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن الفترة من 19 فبراير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، يوم الخميس المقبل، وتحويل المكافأة للزملاء علي حساباتهم البنكية أو البريدية.

وفي سياق متصل، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، صرف معاش شهر يوليو الحالي بزيادة قيمتها 20% ليرتفع إلى 2100 جنيه، وذلك بعد دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 ملايين جنيه.

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