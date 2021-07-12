فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد:اعتمدت أمانة محافظة جدة ( 7 ) مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل . وأكدت أمانة جدة أن نقاط بيع الأنعام ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي. وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال بندة – بلدية البلد جوار مسلخ السبيل ك2 – بلدية أم السلم حي المتزهات جوار قاعة النهدي – بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي بحي النخيل جوار المسلخ – بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي – بلدية طيبة بجوار الممشى – بلدية ذهبان جوار بلدية ذهبان). وطالبت أمانة جدة من المواطنين والمقيمين التعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية. يذكر أن مواقع ذبح الأنعام ستكون من خلال المسالخ النظامية وهي: ( مسلخ جدة الرئيسي حي النخيل شرق الخط السريع – مسلخ سوق الأنعام المركزي داخل السوق في الخمرة – مسلخ السبيل بجوار سوق الاتحاد ك2)، بالإضافة لإتاحة الذبح المؤقت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المطابخ المرخصة، وذلك بعد الحصول على التصريح المؤقت عبر بوابة الخدمات الرقمية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمانة جدة تخصص 7 مواقع لبيع المواشي بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.