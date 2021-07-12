تراند الفن: الكويت تتسلم أول شحنة غاز مسال من قطر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كیبك”، اليوم الاثنين، وصول أول ناقلة تحمل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال، إلى مرفأ الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بمیناء الزور والبالغ حجمھا 213 ألف متر مكعب.



ونقلت الوكالة الرسمية للبلاد عن الناطق الرسمي لـ”كیبك” عبدالله العجمي أن الشحنة وصلت على متن ناقلة قطریة والتي أبحرت من دولة قطر إلى مرفأ الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.

أوضح العجمي الذي یشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالیة والإدارية بالوكالة إنه من المقرر استقبال ثاني شحنة على أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم من طراز “كیو-فلیكس” وتبلغ طاقتھا الاستيعابية 217 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

لفت نائب الرئيس التنفيذي، إلى أن عملیات استیراد الغاز المسال من قطر تأتي ضمن الكمیات المتفق علیھا بین قطاع التسویق العالمي بمؤسسة البترول الكویتیة وشركة قطر غاز لتنطلق بذلك أول مرحلة لتشغیل مرافق استیراد الغاز الطبیعي المسال في 27 من الشھر الجاري حيث سيتم الانتحاء من استكمال جمیع المراحل والشحنات بحلول دیسمبر المقبل.

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع تشغیل وحدات استیراد الغاز الطبیعي تشغیل أربعة خزانات من أصل 8 خزانات مع مرافقھا وخدماتھا المساندة.

أضاف العجمي أن مشروع استیراد الغاز الطبیعي المسال یعد الأول من نوعه في الكویت والذي سيعتمد على أحد أكبر مرافق استیراد الغاز الطبیعي المسال في العالم من حیث إن السعة التخزینیة اذ یحتوي على 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.

وأفاد العجمي أن مشروع الوحدات الدائمة لاستیراد الغاز الطبیعي المسال یعد جزءا من الخطة الاستراتیجیة طویلة المدى لمؤسسة البترول الكویتیة لعام 2040، مبرزا أھمیة المشروع في تلبیة احتیاجات محطات الكھرباء والماء من الطاقة النظیفة إضافة إلى احتیاجات مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية ما سیؤدي إلى تعظیم المردود الاقتصادي لدولة الكویت.

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