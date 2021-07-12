تراند الفن: وكيل الصحة: الفيروس المتحور يصيب حتى المحصنين في هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد : كشف وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، ما تحتاجه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتقطع سلاسل العدوى في المجتمع. وقال عبدالله عسيري عبر حسابه بموقع تويتر: “معادلة الجائحة، اللقاحات تحتاج إلى وقت، وتغطية عالية لتقطع سلاسل العدوى في المجتمع”. وواصل: “التراخي في الاحترازات خاصة التباعد والكمام يؤدي إلى انتشار الإصابات في غير المحصنين، وكثرة الإصابات ينتج عنها متحورات تصيب المحصنين أيضاً”. واختتم وكيل الصحة المساعد: “السير معاً في اللقاحات والاحترازات حتى الخلاص بحول الله”. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1523 حالة تعافي.

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