تراند الفن: وزير الأوقاف: منعنا 12 ألف إمام غير وسطي من صعود المنابر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف صعود 12 ألف إمام للمنابر لأنهم أصحاب فكر غير وسطي، مؤكدا أنه لم يصعد إمام في عهد الرئيس السيسي إلى المنابر دون المستوى.

وقال: “إن صعود المنابر للمتميزين والحاصلين على تصريح خطابة من الوزارة”، لافتا إلى أن هناك مراحل كثيرة يمر بها الإمام من أجل صعود المنبر، منها مسابقة “إمام مسجد الجامع” ثم مسابقات أخرى لا بد أن يتخطها الإمام من أجل صعود المنبر، كما أن هناك برامج تدريبية وعلمية ومنظومة قوية لتعليم وتدريب الأئمة”.

وتطرق الوزير إلى السوشيال ميديا، قائلا: “إن الوزارة لها 12 صفحة إلكترونية، سواء فيسبوك أو تويتر أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أنه يتم البث بـ12 لغة من النوافذ المختلفة، ويتم ترجمة خطبة الجمعة لـ12 لغة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة، بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وبسؤال النواب لوزير الأوقاف عن زي الأئمة، أجاب: “نتعاقد مع أفضل الشركات لعمل زي الأئمة، وقد تعاقدنا مؤخرًا على 90 ألف زي”.

وبشأن مسابقات حفظ القرآن بالتفسير، قال الدكتور محمد مختار جمعة: “مؤخرًا تم عمل مسابقات القرآن بالتفسير وعلوم القرآن الكريم”، موضحًا أن محفظ القرآن يكون حاصلًا عن مؤهل، مؤكدًا أن هناك عملية من التطوير والتنمية للأئمة والخطباء ويحصلون على تدريبات بشكل مستمر على دورات علمية.

وبشأن هيئة الأوقاف، قال الوزير إن هيئة الأوقاف سجلت أعلى عائدا لها في التاريخ وهذا يسهم في التنمية سواء على مستوى الوزارة أو مستوى الدولة.

وأوضح أن هناك دعما كبيرا جدا من وزارة الأوقاف للمرأة، وتم إصدار مجموعة من الكتب لدعمها منها “نساء على عرش مصر” وغيرها من المؤلفات التي تدعم المرأة المصرية.

فيما دعا النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للاستعانة بالمفكرين والمثقفين لإلقاء خطب الجمعة وصعود المنابر.

وقال عصام خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية: لماذا لم يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات وأصحاب الفكر والثقافة والتنوير لصعود المنابر؟

وأشار عصام إلى أن هناك أئمة يلقون الخطب بشكل جيد لكنه أكد في الوقت ذاته أننا بحاجة لأصحاب الفكر بجوار هؤلاء الأئمة للنهوض بوعي المواطنين وفكرهم.

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