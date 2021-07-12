تراند الفن: إصابة 4 سيدات في حادث تصادم بسوهاج (بالأسماء)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - استقبل مستشفى المراغة المركزي، شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم، 4 سيدات، مصابين بكسور وكدمات متفرقة، جرّاء حدوث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية “توك توك”.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى المراغة المركزي، بوصول 4 سيدات مصابين في حادث تصادم بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين، إصابة كل من: “مادلين.ا.و” 26 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، و”هاله. ف. ا” 30 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، و”سهام.ا.ف” 25 عامًا، مصابة بكدمات بالظهر، و”هند.ف.م” 28 عامًا، مصابة بكدمات بالجسم، إثر حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وراحة نارية عبارة عن “توك توك” ناحية شندويل البلد، دائرة مركز المراغة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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