تراند الفن: إخلاء سبيل فتاة “تيك توك” ريناد عماد بكفالة قدرها 20 ألف جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إخلاء سبيل منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، المعروفة إعلاميًا بفتاة التيك توك، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، مالم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، لتتم إحالتها للمحاكمة الجنائية “مخلى سبيلها”، حتى صدر عليها الحكم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وفي يونيو العام الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، حيث أطلعها القائم على الضبط، على تحقيق شخصيته وطبيعة المأمورية التي حضر من أجلها، وتم اقتيادها إلى مباحث الآداب، وواجهها الضابط بعدد من الفيديوهات الخاصة بها، وكذا صور منشورة، وحُرر محضر بواقعة ضبطها، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

وحققت النيابة مع المتهمة، والتي أكدت أن العائد لها من الفيديوهات والصور هو ملابس وإكسسوارات مجانية، بعد قيامها بالإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية “ستوري” بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وأمرت النيابة بإحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، والتي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضر فريق الدفاع الخاص بها، ثم أصدرت المحكمة الحكم المتقدم، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة.

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