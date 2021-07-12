تراند الفن: صاحب شركة عامل التوصيل الهندي المقتول في الكويت يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة المروعة_فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف صاحب شركة التوصيل التي يعمل فيها المندوب الهندي بالكويت والذي تعرض للقتل، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة المروعة التي هزت البلاد.

وقال صاحب الشركة في مقابلة مع جريدة “النهار” الكويتية: إن مندوب التوصيل توجه إلى منزل العميل لتوصيل “سكوتر كهربائي” مقابل 150 دينارًا، مبينًا أن العميل أراد الحصول أولًا على “سكوتر” ثم إحضار الأموال لاحقًا، وهو ما رفضه المندوب.

وأضاف: أن نظام الشركة يستوجب عدم تسليم الشحنة قبل استلام الأموال، لافتًا إلى أن المندوب اتصل بالشركة وأخبرهم بما حـدث، وأكدوا له عدم تسليم الشحنة قبل الحصول على مقابلها.

وأشار صاحب الشركة إلى أن العميل اتصل بالشركة وأخبرهم أنه سيدفع 100 دينار نقدي و50 دينارًا عن طريق الفيزا كارت وقوبل طلبه بالموافقة، مشيرًا إلى أنه اتصل مرة أخرى وأخبر موظف الشركة أن المندوب تعرض لحالة إغماء.

وتابع بقوله: أن “موظف الشركة اتصل بالمندوب على مدار ساعة ونصف الساعة دون إجابة، حتى رد عليه موظف بالإسعاف وأخبره أن المندوب لقي حفته، حيث كان غارقًا في دمـائه وبه إصابات في الرأس”.

وختم صاحب الشركة الكويتية، بالتأكيد على أنه “سيواصل دفع راتب المندوب لأسرته نظير إخلاصه في العمل”، لافتًا إلى أنه كان من أفضل العمال الملتزمين والمحافظين على الصلاة.



