- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 56 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عن العقوبة بحق صاحب العمل في حال مخالفته نظام العمل ولائحته التنفيذية، ومنها ما يتعلق بتأخر راتب العمالة.
مخالفة لنظام العمل
وقالت الوزارة: إن “عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل، أو جزء منه، دون سند قضائي يعد مخالفة لنظام العمل”.
العقوبة
وأوضحت أن العقوبة المنصوص عليها في هذه الحالة ستكون تغريم صاحب العمل 3 آلاف ريال في حال كان عدد العمال بالمنشأة يقل عن 10 عمال، أما إذا زاد عدد العمال على 10 فستتم معاقبة صاحب العمل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.
وختمت “الموارد البشرية” بالإشارة إلى أن هذه العقوبات تتعدد بتعدد العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم في المواعيد المحددة، أو تم احتجازها دون سند قانوني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الموارد البشرية” تكشف عن عقوبة صاحب العمل في حال تأخير رواتب العاملين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.