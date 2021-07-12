تراند الفن: طلب إحاطة لوزير النقل لتضرر 430 أسرة مجاورة للطريق الأقليمي بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - تقدم الدكتور محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة لوزير النقل المهندس كامل الوزير، بسبب تضرر 430 أسرة مجاورة للطريق الإقليمي من قرار وقف التعامل على منازلهم من كافة الجهات الحكومية مثل المياه والكهرباء.

وأوضح البرعي، أن الطريق الإقليمي تم مروره وسط أراضي مركز الباجور، وافتتاحه بتاريخ 9/9/2018، لكن يوجد 55 فدانا و103 منازل تقيم بها 430 أسرة، تم إيقاف التعامل عليهم من من كافة الجهات الحكومية.

وأكد البرعي في طلب الإحاطة، أن وقف التعامل مع هذه المنازل تم دون وجه حق، مشيرا إلى أن تراخيص هذه المنازل منذ عشرات السنين، والأسر المقيمة بها مهدده بالتشرد، موضحًا أن هذا القرار مخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون 46 لسنة 1984بشأن الطرق العامة.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، بإحالة طلب الإحاطة الموجه لوزير النقل والمواصلات إلى اللجان المختصة، عملًا بأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 212من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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