تراند الفن: شهود عيان يكشفون مفاجآت جديدة في واقعة غرق شقيق رامي صبري (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - تصدرت واقعة وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، محركات البحث لموقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية لمعرفة سبب الوفاة، وروى شهود عيان تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وكشف أحد شهود العيان، يدعى “ع.م”، عن واقعة وفاة كريم صبري، أمورًا جديدة وتفاصيل أخرى في الحادث، بعدما تعرض المجني عليه للتعدي عليه من مسؤولي المصحة وقت هروبه منها، حيث إنهم تنابوا عليه بالضرب.

وفق ما أكد أحد شهود العيان، لـ “القاهرة 24” خلال حديثه عن الوقعة، فإن المجني عليه تعرض للضرب بالطوب 3 مرات، وفي المرة الرابعة غرق شقيق المطرب رامي صبري، ولم يُقدم أحد من المسؤولين على إنقاذ الضحية.

وأوضح الشاهد أن مسؤولي المصحة لم يحاولوا إنقاذ الشاب، وادعوا أنه يقوم بالتمثيل وأثناء ذلك اختفى الشاب داخل ترعة المريوطية ولم يظهر، ومن ثم جاء فريق من المنقذين لينقذوا الشاب واستمروا نحو نصف ساعة.

وأضاف: “أجرى أحد المسؤولين عن المصحة اتصالًا هاتفيًا بأهل المجني عليه، قائلا ابنكم هرب داخل توك توك وخلال دقائق معدودة جاء بعض المنقذين إلى مكان الحادث”.

في وقت سابق كان شقيق الفنان رامي صبري تعرض للاختطاف في منطقة دار السلام، على يد شابين أجبراه على توقيع إيصال أمانة، وهاتفا شقيقه المطرب رامي صبري، وطلبا مبلغ مليون جنيه فدية لعدم تعرض حياة شقيقه للخطر، ووقتها جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بتفاصيل الواقعة، وتمكّنت القوات من تحرير شقيق رامي صبري من الاختطاف، وألقي القبض على المتهمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.