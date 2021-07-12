فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - قررت الفنانة السورية أصالة، الانفصال عن زوجها النائب بمجلس

النواب المصري ، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر الثنائي الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع ، بعد أن اتفقا

على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة .

وكان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت

سابق عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل

والدتها في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته

على مواقع التواصل.

وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات

حول إقامة حفل زفاف لأصالة،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج تم، مشيرًا

إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:” المهم إنها

لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري”.

يذكر ان ظهرت الفنانة السورية أصالة نصرى، فى “لوك”

جديد، نشرته على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”. وظهرت أصالة بـ شعر

قصير و”قَصة البيكسى”، وصبغة باللون الأصفر الذهبى، وعلقت”ما اجمل روحك

و ضحكتك عندما يعبران اي صوره تلتقطها عدسه سعيدة الحظ تحسدها عليها عدسات المصورين

الاخرين ،، لو كانت قصة شعرك الجديده ( التي سنتحدث عنها بس ترجعي بالسلامه ) بس مبدئياً

حلوه مطرْقَعه يليق عليكي ما لا يليق على احد انتي اصاله و يا بختنا و بخت عالمنا العربي

الحلو عنا اصاله متل ما هنن طاير عقلهم مثلاً عندهم بعالمهم lady Gaga”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد انتهاء شهر العسل.. طلاق أصالة من زوجها عضو مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.