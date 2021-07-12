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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
ترجمة حصرية : أعطى قاض من طالبان لمحة عن الحياة في ظل حكم الجماعة والمصير الذي ينتظر الأفغان إذا عادت البلاد إلى حكم جماعة طالبان بعد أن تمكنت من السيطرة على عدد من المدن.
قطع أيدي اللصوص
وكان القاضي جول رحيم ، صاحب الـ 38 عامًا ، قد تحدث بشكل واقعي عن قطع الأيدي للصوص، وإصدار تصاريح للنساء لمغادرة منازلهن، وإسقاط الجدران على الرجال المثليين كشكل من أشكال العقاب في منطقته التي تسيطر عليها طالبان في وسط أفغانستان .
تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية
وأضاف أن هدفه هو تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد إذا تمكنت طالبان من إعادة السيطرة بمجرد مغادرة أمريكا ، قائلاً: “كان هذا هدفنا وسيظل كذلك دائمًا”.
يُذكر أن الجماعات الإرهابية تسيطر الآن على نصف البلاد، فيما حذر تقرير استخباراتي أمريكي من أنهم قد يستعيدون العاصمة كابول في غضون ستة أشهر فقط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “سيتم سحق المثليين حتى الموت”.. قاضي من طالبان يكشف عن مصير الحياة إذا سيطرت الجماعة على الحكم في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.