تراند الفن: “سيتم سحق المثليين حتى الموت”.. قاضي من طالبان يكشف عن مصير الحياة إذا سيطرت الجماعة على الحكم في أفغانستان

ترجمة حصرية : أعطى قاض من طالبان لمحة عن الحياة في ظل حكم الجماعة والمصير الذي ينتظر الأفغان إذا عادت البلاد إلى حكم جماعة طالبان بعد أن تمكنت من السيطرة على عدد من المدن.

قطع أيدي اللصوص

وكان القاضي جول رحيم ، صاحب الـ 38 عامًا ، قد تحدث بشكل واقعي عن قطع الأيدي للصوص، وإصدار تصاريح للنساء لمغادرة منازلهن، وإسقاط الجدران على الرجال المثليين كشكل من أشكال العقاب في منطقته التي تسيطر عليها طالبان في وسط أفغانستان .

تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية

وأضاف أن هدفه هو تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد إذا تمكنت طالبان من إعادة السيطرة بمجرد مغادرة أمريكا ، قائلاً: “كان هذا هدفنا وسيظل كذلك دائمًا”.

يُذكر أن الجماعات الإرهابية تسيطر الآن على نصف البلاد، فيما حذر تقرير استخباراتي أمريكي من أنهم قد يستعيدون العاصمة كابول في غضون ستة أشهر فقط.